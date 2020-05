Si chiamerà “Start” la nuova misura a sostegno al reddito per la ripartenza ideata dalla Regione Puglia, beneficiari i lavoratori autonomi e i professionisti a basso reddito. Un sostegno a fondo perduto, finanziato con 125 milioni di euro, nell’ambito della nuova manovra economica anti Covid 19, messa a punto dalla Regione attraverso la riprogrammazione dei fondi europei destinata a quei lavoratori autonomi, partite IVA e professionisti che a causa del lockdown sono in difficoltà.

“Una boccata di ossigeno concreta per circa 60 mila pugliesi la cui soglia reddituale è sotto i 20 mila euro – ha commentato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – è una misura inedita e importante che caratterizza l’impianto della manovra socioeconomica del governo regionale. La nostra attenzione si è soffermata soprattutto su tre importanti livelli: le fragilità assolute, le partite IVA, i professionisti a basso reddito dimenticati e le imprese. In questo modo – ha concluso Emiliano – possiamo dire che nessuno è stato lasciato da solo”. “Ora gli uffici sono al lavoro per la pubblicazione dell’Avviso che sarà rapido e soprattutto molto semplificato per consentire la più veloce erogazione delle risorse ai beneficiari” ha aggiunto la consigliera del presidente Titti De Simone che ha curato la progettazione della misura”.

