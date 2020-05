Investe con l’auto il piede di una ragazza e non si ferma per prestare soccorso. Viene però individuato dalla Polizia Locale di Molfetta grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza cittadino. È successo in via Galieo Galilei angolo Corso Umberto I. Due ragazze stavano attraversando l’incrocio quando una autovettura grigia proveniente da via Galilei, a velocità sostenuta, ha svoltato a destra verso piazza Aldo Moro schiacciando il piede destro di una delle due ragazzine che si è accasciata per terra. L’amica ha tentato invano di rincorrere la vettura, ma ne ha perso le tracce.

Dopo poche ore, tramite le telecamere, la Polizia Locale è riuscita a risalire all’autovettura e al suo conducente. La ragazza dolorante al piede destro è stata condotta al pronto soccorso di Molfetta per accertamenti sanitari.

