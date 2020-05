L’Università di Bari Aldo Moro il 28 e il 29 maggio accoglie online gli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado.

Le porte dell’Università di Bari Aldo Moro saranno dunque aperte — online — giovedì 28 maggio con inizio alle 9.00 e venerdì 29 maggio a partire dalle 15.00 per conoscere Uniba,

assistere alle presentazioni live dei corsi, parlare con i docenti e chiedere qualsiasi informazione in diretta.

Nella prima parte di entrambe le giornate è previsto un incontro online durante il quale, dopo i saluti di benvenuto istituzionali, saranno presentati i 120 corsi di studio, i servizi, le strutture e le opportunità offerte dall’ateneo barese. Per accedere all’incontro sarà disponibile il link nella home page del sito web www.uniba.it

Nella seconda parte, tramite la piattaforma Microsoft Teams, sarà possibile accedere alle “Aule virtuali” attivate per ciascun Dipartimento/Scuola. Le Aule avranno la funzione di veri e propri stand in cui gli studenti, potranno interagire con i docenti per ogni

approfondimento.

Per accedere a tale piattaforma è necessario utilizzare Google Chrome. Le attività di orientamento dell’Università di Bari proseguiranno anche nei giorni successivi, attraverso la costante attività delle “Aule virtuali di Orientamento” che rimarranno “aperte” per incontrare gli studenti e aiutarli nella scelta del loro futuro percorso

universitario. Il calendario degli incontri e tutte le informazioni necessarie verranno pubblicate a breve sul portale Uniba.

