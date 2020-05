Per sostenere il comparto musicale arrivano ‘Puglia Sounds Plus’ (con nuovi avvisi pubblici per operatori del settore e imprese musicali) e ‘Medimex D’, «la prima music conference internazionale digitale». Si tratta, è detto in una nota, di «un progetto inedito in Italia, promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese».

L’investimento complessivo sarà di 1,5 milioni di euro per il biennio 2020-2021. «Affrontiamo in maniera specifica l’emergenza del comparto musicale pugliese con una serie di iniziative che puntano a sostenere l’attività della filiera musicale pugliese – dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – con ‘Puglia Sounds Plus’ la Regione investe 1,5 milioni di euro sul rilancio dell’attività di musicisti e operatori con l’obiettivo di accompagnargli nella delicata fase di ripresa». A breve verranno pubblicati nuovi avvisi pubblici per sostenere la produzione e la programmazione.

«La Regione è al fianco di tutti gli artisti e gli operatori pugliesi – evidenzia l’assessore al Turismo e alla Cultura Loredana Capone – e nel corso dell’emergenza, d’intesa con le associazioni di categoria, abbiamo messo in campo una serie di strumenti e un piano straordinario ad hoc». ‘Medimex D’ sarà in programma dal 3 al 21 giugno sui canali web del Medimex e di Puglia Sounds con workshop, approfondimenti professionali, webinar, scuole di musica e una speciale lezione di Rock dedicata alla musica pugliese.

Tommaso Paradiso, Ghemon, Francesco Sarcina, Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari), Andrea Rosi (Presidente Sony Music Italia), Claudio Ferrante (Presidente Artist First), Clemente Zard, Massimo Bonelli, Chiara Santoro (Google Italia), Giovanni Canitano, Marc Urselli, Claudio Simonetti, Martin Goldschmidt, Raffaele Casarano e Roberto Ottaviano sono solo alcuni degli ospiti. «’Puglia Sounds Plus’ è nato quando abbiamo capito che non si sarebbe tenuto il Medimex: sarà un tavolo di confronto sui temi internazionali più importanti», conclude il coordinatore artistico di ‘Puglia Sounds-Medimex’, Cesare Veronico.

