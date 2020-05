In attesa della possibile ripresa o meno del campionato 2019/2020 di Serie C – a causa dello stop per l’emergenza coronavirus – proseguono i lavori finanziati dal Comune di Bari per migliorare l’aspetto e la fruibilità dello stadio San Nicola.

Come annunciato dall’assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, il cantiere per la sostituzione di oltre 7mila seggiolini di colore biancorossi nella tribuna Ovest superiore si concluderà entro la metà di giugno: “Ci sono più squadre che al lavoro – spiega Petruzzelli – una con l’idropulitrice sta pulendo gli spalti dopo 30 anni e un’altro team sta lavorando sui ripristini delle sedute ma anche dei giunti che a volte sono uno dei luoghi in cui ci sono delle infiltrazioni di acqua. Nel frattempo altri operai stanno posizionando le sedute”.

Il progetto di manutenzione straordinaria interesserà anche la tribuna stampa (circa 200 posti), mentre è stato già completato il restyling della tribuna Est (14 mila seggiolini, foto in basso). Nei prossimi mesi il completamento dell’adeguamento funzionale potrebbe interessare anche le curve Nord (15.555 posti) e Sud (14.301 posti), ma solo in seguito all’approvazione del Bilancio comunale. Nei settori del San Nicola già messi a nuovo, anche le vie di fuga saranno colorate di grigio chiaro anziché l’attuale tinta gialla: “Che tanto stona con i seggiolini rossi”, conclude Petruzzelli.

