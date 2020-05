Ripartono da oggi i servizi in sede della Teca del Mediterraneo, la biblioteca del Consiglio regionale della Puglia, a Bari. Per consentire al personale e agli utenti di poter usufruire dei servizi in totale sicurezza, sarà possibile prenotare tramite l’app mobile ‘Booking Crp’ l’accesso alla struttura e l’organizzazione degli spazi.

Grazie all’app si potrà accedere all’info-point, al reference e al supporto per la ricerca bibliografica e prenotare l’utilizzo di una postazione pc. Inoltre l’app mobile integra la tecnologia di navigazione e posizionamento indoor ‘NexToMè con l’obbiettivo di migliorare i servizi al pubblico, al fine di offrire un sistema dinamico per conoscere la presenza e aree di stazionamento dei visitatori. L’app consentirà di visualizzare i prossimi eventi in programma ed effettuare l’iscrizione ad un preciso workshop o incontro, non solo della biblioteca ma anche per gli eventi di comunicazione istituzionale o organizzati dai Garanti regionali. L’utente avrà a disposizione i dati storici degli eventi a cui ha partecipato, e potrà compilare i questionari di gradimento.

Tutto ciò consentirà alla struttura di organizzare al meglio gli spazi, sulla base delle prenotazioni ricevute e di apportare i miglioramenti suggeriti. «Con questa applicazione – dichiara Mario Loizzo, presidente del Consiglio Regionale della Puglia – puntiamo a semplificare l’accesso ai servizi della nostra biblioteca, cercando al contempo di avvicinarci ad un pubblico giovane che utilizza quotidianamente un dispositivo digitale. Facilitare l’accesso è il primo passo per accedere ad un mondo di servizi gratuiti che possono servire per lo studio, per il lavoro e per il tempo libero».

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.