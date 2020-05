Sono 10 i nuovi contagi da coronavirus su 2.626 tamponi refertati oggi in Puglia e tutti i nuovi contagi sono stati rilevati in provincia di Foggia. Uno il decesso avvenuto in provincia di Brindisi, salgono quindi a 495 le vittime del coronavirus in Puglia.

I pazienti ricoverati sono 187, dato stabile rispetto a ieri, i pugliesi assistiti a domicilio invece sono 1.247, mentre i guariti sono 2.471. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 109.499 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.479. Attualmente sono 1.513 i pugliesi ancora positivi. Per quanto riguarda la situazione in provincia di Foggia, la Regione Puglia comunica che è stato individuato un focolaio lo scorso 24 maggio relativo a 5 persone che fanno parte dello stesso nucleo familiare.

L’Asl ha sottoposto a sorveglianza sanitaria 83 persone che quindi si trovano in isolamento. Al momento sono risultate positive altre 9 persone. Delle persone positive nell’ambito di questo focolaio, 3 hanno avuto necessità di ricovero. Le altre sono in quarantena domiciliare e le loro condizioni di salute sono buone.

