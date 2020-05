Air Dolomiti, compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, annuncia un nuovo collegamento con partenza dall’aeroporto di Firenze e arrivo a Bari a partire dal 19 giugno. Questa destinazione si aggiunge ai voli domestici già annunciati da Firenze per Catania, Palermo e Cagliari: un altro importante aeroporto italiano sarà dunque facilmente raggiungibile dalla Toscana con quattro frequenze settimanali.

Il volo sarà operativo il lunedì, giovedì, venerdì e domenica con i seguenti orari: partenza da Firenze alle ore 11:55 con arrivo a Bari alle 13:10 e ripartenza dall’aeroporto pugliese alle 13:50 con arrivo in Toscana alle 15:05.

Per questo volo la Compagnia propone tariffe 99 € one way (da 178 € andata e ritorno) tasse e supplementi inclusi. In fase di prenotazione sarà possibile bloccare la tariffa (opzione valida solo tramite sito internet www.airdolomiti.it ) ed effettuare il pagamento in un momento successivo alla prenotazione, entro i sette giorni dalla data di partenza del volo.

Oltre a questo, per le prenotazioni effettuate sul sito, sarà possibile modificare la data di partenza senza supplementi o cancellare gratuitamente la prenotazione, ricevendo il rimborso dell’intero costo del biglietto entro sette giorni dalla data di partenza del volo.

Tali agevolazioni permetteranno ai passeggeri di organizzare il proprio viaggio con il massimo della flessibilità anche in situazioni di incertezza e costante evoluzione come l’attuale.

