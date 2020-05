Sabato 30 maggio all’interno delle iniziative della Rete Civica Urbana Picone-Poggiofranco, sulla pagina Facebook dell’Associazione di Promozione Sociale Bari e i colori del Mondo, sarà proposto in diretta il seminario di fotografia “La teoria del colore” a cura dell’esperto barese Sergio Nuzzo.

“In questa occasione – spiega Rossella Mele, presidente dell’associazione – sarà evidenziata l’importanza di elaborare una fotografia dopo averla scattata. Questo perché molte volte accade che quando ne stampiamo una o quando la pubblichiamo sul web, questa sia differente da ciò che noi abbiamo guardato o da ciò che volevamo rappresentare. Tale cambiamento avviene perchè i colori si modificano quando si passa da un dispositivo all’altro”.

Questo momento di formazione rientra nei “Seminari di fotografia”, già avviati dall’aps ma che per la prima sbarcano su internet. Gratuito e fruibile da tutti, il seminario è rivolto sia a chi è pratico di fotografia e postproduzione, ma anche chi è curioso di capirne di più in ambito scientifico. Il docente Sergio Nuzzo, infatti è un perito industriale con specializzazione in Telecomunicazioni, lavora con il CNR di Bari e la sua caratteristica, in questo ambito, è proprio l’approccio prettamente scientifico con la fotografia. Partecipare al seminario è molto semplice. Basterà collegarsi alla pagina facebook dell’associazione, o cliccare sul link dell’evento presente sia sulla bacheca della RCU Picone Poggiofranco, per assistere in diretta. Inoltre, per qualche settimana il video del seminario sarà visibile anche dopo la diretta, in modo che chi non potrà partecipare in maniera sincronica potrà comunque assistere alle spiegazioni di Nuzzo sul tema del colore, successivamente.

“Abbiamo scelto di utilizzare questo modo di fruizione per dare a tutti la possibilità di apprendere queste dinamiche della fotografia. Per chi avrà modo di partecipare alla diretta il seminario sarà interattivo, nel senso che potranno porre domande al docente. Lui, al termine della sua relazione risponderà a tutti coloro che avranno esposto il proprio quesito”.

Inizio evento: 17:30

