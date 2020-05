Il tour delle Frecce Tricolori per celebrare in tutta Italia la festa della Repubblica (2 giugno), è arrivato anche sul lungomare di Bari. L’evento simbolico si è svolto in anticipo rispetto agli annunci dei giorni scorsi e sui social network in tanti esprimono la propria delusione per non aver assistito allo spettacolo aereo (video in basso).

Puntuale alle 9.30 la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare ha attraversato prima il lungomare colorandolo con la bandiera italiana, poco dopo la virata e il ritorno sui cieli del capoluogo pugliese verso i quartieri Marconi, Libertà, Murat, Picone, Carrassi e Poggiofranco. Sorpresi i cittadini che attendevano lo show intorno alle 11.

(foto copyright Borderline24)

