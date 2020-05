L’ITALIA CHE CANTA: SECONDO CONCERTO “A DISTANZA” DELL’ORCHESTRA SINFONICA DELLA CITTA’ METROPOLITANA. CE LO PRESENTA MARIA GRAZIA CUCINOTTA

Si chiama “L’Italia che Canta” il progetto dell’ Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari che, in attesa di tornare ad esibirsi dal vivo, in collaborazione con la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri FNOMCeO, ha organizzato un ciclo di concerti “virtuali” per rendere omaggio agli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al Covid 19. Un filmato musicale che si avvale della presentazione di una testimonial d’eccezione: l’attrice Maria Grazia Cucinotta. Due popolari canzoni del passato “Parlami d’amore Mariù” e “Mamma” rivivono grazie agli arrangiamenti del direttore d’orchestra, Angelo Nigro, alle voci dei tenori pugliesi Lorenzo de Caro, Dario Di Vietri, Leonardo Gramegna e Francesco Zingariello e al sassofono soprano di Roberto Ottaviano.

