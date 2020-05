I dissidi interni alla Lega Puglia sulla decisione di candidare alle prossime regionali Nuccio Altieri, nonostante Fratelli d’Italia avesse già indicato Raffaele Fitto, si riversano anche a livello locale.

Questa mattina, i tre consiglieri comunali di Bari del gruppo della Lega hanno “protocollato alla segreteria del Consiglio comunale la nomina di un nuovo capogruppo”, indicando Pino Viggiano al posto di Michele Picaro. Lo annuncia lo stesso Picaro attraverso un comunicato. Picaro è tra i 108 che hanno firmato la lettera indirizzata a Matteo Salvini per chiedere di intervenire e fare un passo indietro rispetto alla candidatura di Altieri. “Questa decisione – commenta Picaro – è non solo l’ennesima dimostrazione di un partito al cui interno è sempre più impossibile realizzare confronto, dialettica e sintesi. Ma è sicuramente anche da attribuire alla mia richiesta, con altri esponenti, di aprire un dibattito nel partito in vista delle imminenti Regionali. Evidentemente l’impegno istituzionale profuso e il consenso elettorale ottenuto, esattamente un anno fa diventando il consigliere di centrodestra più suffragato in Puglia, non sono per la Lega elementi su cui basare la crescita e la rappresentanza di partito. Al mio successore, Pino Viggiano, faccio i più sentiti auguri di buon lavoro”.

