«Tra qualche ora avremo un incontro con il presidente del Consiglio. Nonostante gli investimenti e le risorse che sono arrivate ci troviamo in una situazione di difficoltà dal punto di vista economico. Quei 3 miliardi nel decreto Rilancio» per i comuni «non basteranno» e c’è il rischio che «non riusciremo a tenere in piedi i servizi essenziali».

Lo ha affermato il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, intervenendo all’iniziativa della Cgil sul tema delle smart city. «Viviamo come un’azienda, abbiamo delle entrate e delle uscite. Solo il 30% delle entrate sono trasferimenti statali, il 70% sono capacità fiscale. Oggi la capacità fiscale si è ridotta molto», ha detto Decaro, e «il numero delle persone diventate più fragili non riusciamo a contarlo».

