Incidente mortale questa mattina sulla statale 16 tra Foggia e San Severo. Per cause da accertare, un camion si è ribaltato, finendo in mezzo alla carreggiata. È morto un 56enne seduto accanto all’autista del tir rimasto ferito. I due erano partiti da San Severo per consegnare un carico di ferro a Foggia. Indaga la stradale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.