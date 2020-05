Il Garante regionale dei Diritti dei minori, l’Ordine dei farmacisti di Bari e Bat, Federfarma Puglia e Corecom Puglia in campo insieme nella lotta contro la violenza di genere anche nella “Fase 2” dell’emergenza Covid-19.

“La concreta possibilità – è spiegato in una nota – che continuino i maltrattamenti ai danni di donne e bambini, già in atto a causa del prolungarsi della forzata convivenza domestica, ha reso indispensabile lavorare insieme e la farmacia, anche nella ripresa, resta un presidio in cui si vive una relazione basata su rapporti fiduciari ed è un importante riferimento per donne e bambini specie se sottoposti a stress psicologico e fisico o che abbiano difficoltà a chiedere aiuto e ad utilizzare il telefonino”.

Sono state, quindi, organizzate iniziative comuni, le farmacie, ad esempio, saranno invitate ad affiggere, all’interno dei locali, il manifesto con il numero verde antiviolenza 1522 attivo h24, a diffondere il materiale informativo contenente le linee guida ministeriali su come comportarsi in caso di pericolo inserendolo in ogni busta di prodotti acquistati, ove le donne richiedano maggiori spiegazioni; mettere a disposizione gli schermi presenti nelle loro sedi per proiettare le linee guida ministeriali, messaggi dedicati al contrasto alla violenza o inserire più volte, fra le altre notizie, l’indicazione dello stesso numero verde.

Inoltre, su indicazione dei Centri Antiviolenza della Regione Puglia, la Federfarma si adopererà per l’inserimento, in automatico, nei registratori di cassa il numero “1522 – No alla violenza sulle donne”, in modo tale che ogni scontrino rilasciato possa contenerlo evitando, così, sospetti da parte di uomini violenti.