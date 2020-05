L’appuntamento con il fischio d’inizio della Serie A è fissato per il 20 giugno, con la Coppa Italia a fare da prologo già il 13, il 14 e il 17. Il governo, incassato il parere favorevole del comitato tecnico scientifico, ha dato il via libera.

L’annuncio è stato del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, che a conclusione del vertice in videoconferenza con tutte le componenti della Figc durato una quarantina di minuti, e dopo aver consultato il premier Giuseppe Conte per stabilire la data, ha indicato il giorno della ripartenza del campionato (il 20 appunto), ma si comincerà a fare sul serio anche prima, con la Coppa Italia. “E’ giusto che il calcio riparta, così come tutto lo sport.

Sono oltre 100 le partite da giocare, 12 giornate piene più quattro recuperi del 25/o turno (Ansa)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.