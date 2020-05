I professionisti della cultura scenderanno in 13 piazze d’Italia per far sentire la propria voce in contemporanea sulla crisi che si è abbattuta sul settore a causa del lockdown da coronavirus. Anche i lavoratori pugliesi dello spettacolo e della cultura si incontreranno a Bari in piazza Libertà, di fronte al Teatro Piccinni, uno dei simboli più conosciuti della cultura pugliese.

Con microfono e mascherina i lavoratori e i sostenitori dello spettacolo e della cultura si incontreranno alle 17 per far valere le proprie richieste: “Siamo lavoratrici e lavoratori dello spettacolo e della cultura italiana, riuniti in un Coordinamento nazionale di realtà, collettivi e movimenti autonomi indipendenti, che si riconoscono negli art. 4, 9 e 33 della Costituzione Italiana, nella cultura etica del lavoro, nei suoi doveri e nei suoi diritti”.

Le misure attese: un reddito di continuità che traghetti il comparto culturale fino alla ripresa piena dei singoli settori e ne tuteli e garantisca l’esistenza, salvaguardando i rapporti di lavoro in atto, anche attraverso incontri politici e tecnici, quindi alla presenza di ministeri e Inps; Un tavolo di confronto tecnico-istituzionale immediato sulla riapertura, fra lavoratrici, lavoratori, sindacati, governo e istituzioni, che abbia come priorità: salute per lavoratori, lavoratrici e pubblico; protocolli di sicurezza; finanziamenti pubblici; strumenti di riforma, sia per la ripartenza in presenza, che per una virtualità sostenibile e democratica.

“Qualora non ricevessimo risposta, preannunciamo la proclamazione di uno stato di agitazione permanente, con Manifestazioni unitarie nelle principali piazze italiane, fino allo sciopero di tutto il comparto e di tutte le azioni che riterremo più opportune. Partecipare all’evento vuol dire partecipare in forma simbolica ad una grande mobilitazione nazionale per la Cultura, per ribadire tutte e tutti insieme che nei processi di ricostruzione il ruolo della cultura è sempre stato fondamentale”.

L’elenco delle oiazze confermate:

-Bari h 17 Piazza della Libertà



-Bologna h 16.30 Via Rizzoli (davanti le 2 Torri)



-Catania h16 Via Teatro Massimo/Piazza Vincenzo Bellini



-Cosenza h 17 Piazza XI Settembre



-Firenze h 17 Piazza della Repubblica



-Genova h 17 Piazza De Ferrari



-Milano h17 Piazza Duomo



-Napoli h 17 Piazza del Plebiscito



-Palermo h 16 Piazza Verdi



-Roma h 15 Piazza San Giovanni in Laterano



-Torino h 15 Piazza Castello



-Trieste h 15 Piazza Giuseppe Verdi



-Venezia h 1430 Stazione di Venezia Santa Lucia



