“Ci scusiamo ma per causa furto oggi la libreria sarà chiusa”. Lo scrivono sui social network i responsabili della libreria Mondadori di Bari, in via Crisanzio, a poca distanza dall’Università Aldo Moro: “Hanno rubato solo soldi, pochi, e tanti danni”.

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un furto con scasso avvenuto nella notte e in mattinata la scoperta della vetrina rotta. Ancora in corso di valutazione il bottino, sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia. Articolo in aggiornamento.

Foto di repertorio

