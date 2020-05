Il Questore di Bari ha disposto il provvedimento di sospensione di due attività ex art. 100 T.U.L.P.S., per i pubblici esercizi di Barletta: “SHOT 2.0” sito in Piazza Castello n. 22 e “SOPHIE CAFE’, sito in Piazza Castello n. 20.

Il 22 Maggio 2020 alle ore 23.30, nelle immediate vicinanze dell’ingresso dei due esercizi, una persona è stata aggredita con una bomboletta spray; il successivo sviluppo della lite ha visto l’aggressore ed i suoi compartecipi circondare e percuotere la vittima, violenza reiterata anche dalla rottura di una bottiglia di vetro sulla nuca dell’offeso.

Il pregiudizio alla sicurezza delle persone causato dall’evento, verificatosi peraltro in una fase storica di contenimento del rischio epidemiologico, ha suscitato grave allarme sociale, rendendo necessaria l’adozione di un provvedimento urgente di natura cautelare con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica, ciò anche in considerazione delle responsabilità dei gestori che in entrambi i casi hanno valutato di richiedere con ritardo l’intervento delle Forze dell’Ordine e del personale sanitario, senza tralasciare che i locali hanno già subito in passato provvedimenti amministrativi simili.

