In Italia prosegue il trend positivo relativo al calo della pressione sulle strutture ospedaliere a causa dei contagi da Covid-19. A segnalarlo sono i dati emersi dal monitoraggio sanitario condotto su tutto il territorio nazionale dalla Protezione Civile che registra un numero totale di persone che hanno contratto il virus – aggiornato ad oggi – pari a 232.248, con un incremento rispetto a ieri di 516 nuovi casi, 354 solo in Lombardia, pari al 68,6% dell’aumento odierno in Italia. Ci sono 5 regioni a zero contagi: Abruzzo, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria e Basilicata, oltre alla provincia di Bolzano.

Il numero totale di coloro che attualmente risultano positivi al Coronavirus è di 46.175, con una decrescita di 1.811 assistiti rispetto alla giornata di ieri. Tra questi, 475 sono i pazienti in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 14 pazienti. Sono, invece, 7.094 le persone ricoverate per la normale cura dei sintomi, dato per il quale si registra un decremento di 285 pazienti.

Per la maggior parte degli attualmente positivi – 38.606 persone, pari all’84% – è necessario il semplice isolamento domestico, in quanto il contagio si presenta con sintomi lievi o, addirittura, in maniera asintomatica. Rispetto alla giornata di ieri, i deceduti sono 87 e portano il totale a 33.229 persone, mentre il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 152.844, con un incremento di 2.240 persone rispetto alla giornata di ieri.

Secondo quanto riportato dal rapporto giornaliero stilato dalla Protezione Civile, nel dettaglio, i casi attualmente positivi, considerati per ciascuna regione, sono: 22.683 in Lombardia, 5.658 in Piemonte, 3.564 in Emilia-Romagna, 1.849 in Veneto, 1.255 in Toscana, 994 in Liguria, 3.163 nel Lazio, 1.352 nelle Marche, 986 in Campania, 1.283 in Puglia, 410 nella Provincia autonoma di Trento, 1.137 in Sicilia, 323 in Friuli Venezia Giulia, 770 in Abruzzo, 154 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 190 in Sardegna, 19 in Valle d’Aosta, 159 in Calabria, 162 in Molise e 33 in Basilicata.

