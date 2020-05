Tornano i casi in provincia di Bari dopo che per tre giorni consecutivi si erano registrati zero contagi. Oggi in tutta la Puglia ci sono stati su 2.642 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus quattro nuovi casi così suddivisi: 2 nella Provincia di Bari e 2 nella provincia di Lecce. Sono stati registrati 5 decessi: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 114.588 test. Sono 2.699 i pazienti guariti e 1.283 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.482, così divisi: 1.474 nella Provincia di Bari; 380 nella Provincia di Bat (1 caso eliminato dal database); 651 nella Provincia di Brindisi (1 caso eliminato dal database); 1.153 nella Provincia di Foggia; 515 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione;

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.