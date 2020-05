La ASL di Bari ha introdotto nuove procedure per regolare gli accessi alla farmacia Territoriale nella sede dell’ex-Cto, dove è possibile ritirare farmaci, dispositivi medici e alimenti. Al servizio farmaceutico di Bari si può accedere su prenotazione in modo tale da evitare code e assembramenti, all’esterno della sede ex CTO, nel rispetto delle norme anti Covid e quindi nella tutela della salute pubblica.

Per prenotare l’accesso alla farmacia e/o il ritiro basta collegarsi al portale della ASL, consultare la pagina della farmacia territoriale di Bari e compilare la scheda on line al seguente link: https://forms.gle/vhsL4H1Ri1UCs6bC7

Per chi non ha la possibilità di usare mezzi telematici, gli operatori della farmacia territoriale sono a disposizione dell’ utenza anche telefonicamente: per prenotare il ritiro dei farmaci bisogna contattare i seguenti numeri di telefono 080. 5842299/2239, per la protesica e per gli alimenti basta rivolgersi al numero 080.5842279. Le linee telefoniche sono attive dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11.

Mentre la prenotazione di tutti i servizi – farmaci, presidi protesici e alimenti – e l’invio della relativa documentazione è possibile anche via e-mail al seguente indirizzo: agft.farmacia.bari@asl.bari.it.

Le nuove disposizioni rientrano nelle misure adottate dalla azienda sanitaria di Bari mirate a garantire servizi e assistenza agli utenti e nello stesso tempo finalizzate a preservare il benessere e la salute della comunità. La direzione della ASL raccomanda dunque l’uso esclusivo dei mezzi telematici e telefonici per evitare code, attese ed eventuali rischi di contagio Covid.

