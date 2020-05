Dopo il blitz dei suoi colleghi di partito che lo hanno rimpiazzato come capogruppo della Lega in Consiglio comunale, oggi Michele Picaro ha comunicato di aver lasciato il partito. “Nelle scorse ore – scrive in una nota – ho protocollato alla presidenza del Consiglio comunale il mio passaggio al Gruppo Misto. La ritengo una scelta naturale e consequenziale all’indomani della decisione unilaterale presa dai miei ex colleghi della Lega, senza alcun tipo di confronto preventivo. E fa specie che accada in un partito che della collegialità ha sempre fatto la sua bussola. Ma evidentemente questa volta taluni esponenti hanno preferito procedere a colpi di blitz da vecchia Repubblica piuttosto che avviare una riflessione interna e pacata su ciò che sta accadendo in proiezione delle prossime Regionali. Resto in ogni caso convintamente nello schieramento del centrodestra e sin da ora offro tutta la mia disponibilità all’intera coalizione, coesa e unita, per lavorare sul territorio e battere una sinistra che in quindici anni di governo regionale è stata solo capace di produrre disastri, proliferazione di poltrone e affossare settori essenziali come sanità, agricoltura e lavoro”.

