L’abbraccio delle Frecce Tricolori in un video dell’Aeronautica militare. La pattuglia acrobatica ha attraversato nella giornata di ieri i cieli di Catanzaro, Bari, Potenza, Campobasso e Napoli.

Non sono però mancate le polemiche a Bari e Catanzaro a causa del passaggio anticipato della pattuglia rispetto agli orari che erano stati diffusi nella giornata precedente. Una anticipazione decisa per evitare gli assembramenti, ma che ha lasciato deluse centinaia di famiglie. Polemiche anche sul costo dello spettacolo nei cieli di Italia, organizzato in occasione del 2 Giugno, la festa della Repubblica. Tanti i commenti degli utenti sull’inopportunità di spendere fino a 4800 euro per un’ora di volo (dati del 2015) ad aereo, in un periodo di profonda crisi economica per il paese a causa proprio dell’emergenza coronavirus. Al contrario c’è chi ha apprezzato la scelta del Governo, perché le Frecce Tricolori restano sempre un simbolo di unità nazionale.

