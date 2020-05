Dalle 20 di questa sera e per le successive 24 ore la Protezione civile di Puglia ha emanato un nuovo bollettino di allerta meteo. In particolare, in tutta la Puglia, sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. L’allerta è di livello giallo. Primo fine settimana di mare e di sole (dopo l’apertura delle spiagge stabilita dalla Regione il 25 maggio) rinviato a causa quindi del maltempo.

Anche se saranno comunque assicurati i controlli, la movida subirà un arresto a causa del cattivo tempo: il problema assembramenti resta rinviato di qualche giorno.

