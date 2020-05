Scritte, scarabocchi e messaggi offensivi. Dopo anni di incuria, i volontari di Retake Bari hanno annunciato che il 6 giugno ripuliranno la facciata della scuola materna Manzari Buonvino, in via Manzoni, al quartiere Libertà.

“Il 6 giugno riporteremo la bellezza su un edificio storico e dal grande valore simbolico per tutta la città – racconta Retake Bari -. Sarà un evento a numero chiuso e i partecipanti sono già stati registrati per questioni di sicurezza. Collaboreremo con gli amici di Chiccolino e Save the Children Italia. Lavoreremo per “riparare” non solo le pareti dell’edificio scolastico.

“L’obiettivo fondamentale della “riparazione” è quello di diffondere una cultura della legalità fondata sui valori della giustizia rigenerativa: solidarietà, rispetto per la dignità delle persone, cura dell’ambiente, assunzione di responsabilità. Le azioni previste sono dunque finalizzate a gettare i semi perché nasca e si diffonda una dimensione di convivenza pacifica che porti benessere alle persone coinvolte direttamente dal progetto ed a cascata, a tutta la comunità in cui sono inserite”.



“Grazie a tutti ed in particolare all’assessore Paola Romano che ci supporta e sopporta nelle continue e pressanti richieste. L’attività è autofinanziata da retake e i materiali forniti da VITALVERNICI. Stiamo andando verso l’esaurimento delle risorse del nostro sparuto gruppo di volontari ma finchè avremo forza e qualche spicciolo andremo avanti.

Grazie in anticipo ad Amiu Puglia che provvederà al lavaggio di marciapiede e muro ricoperti da vari escrementi”.

