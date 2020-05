Su 2.177 tamponi effettuati oggi in Puglia sono 8 i casi di contagio di coronavirus rilevati, di cui sette nella provincia di Bari e un residente fuori regione. Non sono stati registrati decessi, quindi le vittime del Covid-19 restano 500.

I pugliesi ricoverati sono 162, otto in meno rispetto a ieri, quelli in isolamento domiciliare calano a 1.060, le persone guarite sono 2.768. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 116.765 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.490. Attualmente risultano essere contagiati 1.222 pugliesi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.