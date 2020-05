“Le Regioni sono autonome dal punto di vista elettorale e non possono essere soffocate nello stabilire la data delle elezioni. Invece, con questi artifizi, il Governo per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana sta cercando di imporre alle Regioni delle date di voto diverse da quelle determinate dalle Regioni stesse. È una cosa gravissima”. Lo ha detto a Progress, su Sky TG24 il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Il governatore pugliese preferirebbe si votasse in estate e non in autunno.

“È una situazione veramente intollerabile – per Emiliano – perché sostanzialmente tutto il Paese funziona e si torna alla normalità assoluta, ma si nega agli italiani la possibilità di votare per tempo, costringendo i governatori a proseguire i loro mandati senza avere la legittimazione del voto”. “A settembre – ha aggiunto – potremmo essere chiamati a prendere decisioni importanti senza legittimazione derivante dalla sovranità popolare e dal voto, questo è un danno enorme”. (ansa)

