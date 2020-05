Iniziativa curiosa a Locorotondo da parte del sindaco Tommaso Scatigna, il primo cittadino, per “festeggiare” i zero contagi da coronavirus nel suo paese, ha proposto un logo: “Contagi zero. Locorotondo”, la scritta con lo sfondo del paese stilizzato. Una iniziativa che, però, ha incontrato alcune critiche e che ha portato i fari delle tv nazionali su Locorotondo.

Ma il sindaco su facebook si difende: “Mi chiedo perché di quello che è un vanto dovremmo quasi scusarci?

