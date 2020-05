Parcheggi selvaggi e meno assembramenti causa maltempo. Ieri la polizia locale ha sanzionato 74 auto per sosta vietata su scivoli per disabili e strisce pedonali. Un locale del Murattiano è stato invece sanzionato per non aver fatto rispettare la distanza fisica di un metro tra i clienti. I controlli della polizia locale proseguiranno anche nei prossimi giorni. Risale a venerdì sera la protesta dei residenti del comitato di salvaguardia della zona Umbertina che avevano duramente accusato le istituzioni di mancati interventi in merito ai continui assembramenti che si presentavano davanti ai locali.

