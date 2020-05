“Bari sta ricominciando in una sorta di equilibrio instabile tra la paura che il contagio possa tornare e la voglia di ritornare a vivere. Si sono riaperte tutte le attività. Siamo usciti dall’emergenza sanitaria grazie al senso di responsabilità straordinario dei miei concittadini. In questo momento ci sono 56 contagi”. A parlare è il sindaco Antonio Decaro a Domenica in. “Ci sono problemi con la movida. I ragazzi cercano di recuperare gli spazi soprattutto verso il mare” ha aggiunto.

Decaro ha poi ricordato la possibilità concesse ai locali di poter occupare il doppio degli spazi all’esterno per sistemare tavolini e sedie. “Mi auguro ora che il turismo possa tornare a breve. Ora è il momento di essere ancora più uniti nella seconda fase”, ha concluso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.