Le palme sono cresciute così tanto che ormai i residenti delle case popolari di San Girolamo non hanno più la possibilità di fare entrare un po’ di luce del sole in casa durante il giorno. Un degrado denunciato da anni ma al quale nessuno dell’Arca ha ancora posto rimedio. La denuncia è dell’associazione IX maggio. “I residenti – ci dice il presidente Peppino Milella – mi hanno chiamato per sollecitare ancora un intervento. Non vivono più ormai a causa di queste piante a pochi centimetri dalle finestre. Non entra più la luce mentre attraverso i rami arrivano animali e insetti nelle case. Sono disperati”. Milella ha presentato l’ennesimo sollecito anche al Municipio.

