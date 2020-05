Attenzione agli integratori alimentari brucia grassi che contengono Yohimbina, sostanza farmacologicamente attiva, che può avere “serie ripercussioni sulla salute”. A comunicarlo è il ministero della Salute con un avviso pubblicato sul portale web, in cui si sottolinea che “questi integratori non sono registrati in Italia ma risultano venduti attraverso numerosi siti web”. Il Sistema di Allerta Europeo per Alimenti e Mangimi (Rasff) ha comunicato che gli integratori HydroxyCut Hardcore Next Gen e HydroxyCut Hardcore Elite 110, a marchio MuscleTech, conterrebbero Yohimbina, principio attivo usato per l’impotenza, che agisce su sistema nervoso centrale e ha effetti diuretici ma è “vietato negli integratori alimentari”.

Vengono utilizzati per favorire la crescita della massa muscolare e ridurre la ritenzione idrica. “Si raccomanda ai consumatori di non acquistare i summenzionati prodotti e di astenersi dal consumarli”, scrive il Ministero. (Ansa – foto pixnio)

