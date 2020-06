Salvatore Del Vecchio ha compiuto sabato 80 anni. Un’icona del commercio al dettaglio in via Manzoni. Che ha visto e conosciuto tutte le fasi della strada simbolo dello shopping del rione Libertà. Del Vecchio ha lavorato dall’età di cinque anni. Ha deciso di aprire il suo locale in via Manzoni quando di anni ne aveva 20: ora ne ha compiuti 80 ed è ormai una istituzione nel rione. Molti suoi colleghi lo hanno voluto omaggiare. “Combatte da sempre per la sua attività – ci raccontano – parla sempre dei primi anni in via Manzoni, quando la gente aspettava dietro la porta che i negozi aprissero. Ora non è più così”.

“Come Cenerentola ha infilato le scarpette a tutti – racconta un’altra commerciante, Francesca Zicca – da Bari a provincia, ed anche oltre confine. Via Manzoni per chi ha vissuto la sua storia, era la Hollywood Walk of Fame del Libertà; purtroppo ormai un lontano ricordo. Ma lui spera in una rinascita di questa via”.

