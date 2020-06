“Gentili visitatori, la direzione, dopo un’attenta e scrupolosa analisi della situazione, con grande rammarico, decide di non aprire il Parco Carrisiland Resort per l’estate 2020”. L’annuncio arriva sui social network dal parco acquatico di Cellino San Marco, nelle terre del cantante pugliese Al Bano: “Intendiamo salvaguardare la salute dei nostri visitatori e collaboratori non potendo garantire il distanziamento sociale come da linee guida emanate dal Governo e Regione Puglia all’interno della nostra struttura che è visitata da migliaia di persone”. Il parco è stato fondato dal fratello di Al Bano, Franco Carrisi.

“Ci auguriamo – prosegue la nota – che questo incubo possa aver fine molto presto, sognando la prossima stagione libera da ogni virus in modo da poterla affrontare con maggiore passione, regalandovi ancora più emozioni e diventando ancora più forti di quello che siamo, grazie anche a tutti voi”.

“Vi promettiamo che se il governo dovesse farci entrare nella fase 3 durante l’estate, quindi liberi da ogni restrizione, ci organizzeremo nel breve tempo possibile ad una immediata apertura della stagione 2020”, conclude il comunicato.

