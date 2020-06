Rissa ieri sera al porto di Trani, vicino alla chiesa del Carmine. Sull’accaduto è intervenuto anche il sindaco Amedeo Bottaro: “Abbiamo dedicato l’intera giornata ai controlli nei luoghi di ritrovo abituali della città, in particolare nell’area portuale – ha scritto su Facebook – La voglia di tornare ad incontrarsi è comprensibile, ma i comportamenti irresponsabili (specie se reiterati) non possiamo permetterceli né possiamo tollerarli. Non voglio sparare nel mucchio della categoria degli esercenti: c’è chi è stato rispettoso delle norme e c’è chi non l’ha fatto, motivo per il quale erano scattati i primi verbali già nel pre-serata. Evidentemente a qualcuno non è bastato. Quanto accaduto in una zona del porto è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Oltre alle sanzioni già comminate, adotteremo nelle prossime ore ulteriori provvedimenti”.

