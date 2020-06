Primo giorno festivo di sole dopo il lockdown e i baresi non si sono fatti scappare la possibilità di trascorrere qualche ora in spiaggia. Decine di persone si sono sistemate anche rispettando (in parte) le distanze nelle varie spiaggie pubbliche a cominciare dal Canalone. Il vento non ha frenato i primi bagni.

Ora si attendono i prossimi fine settimana: con un tempo migliore sicuramente la presenza in spiaggia sarà ancora maggiore e il timore dell’amministrazione comunale è che possano saltare tutte le regole sul distanziamento sociale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.