Dopo gli annunci e l’avvicinarsi delle elezioni in Puglia (data ancora non definita), resta sempre meno tempo al consiglio regionale per approvare la legge di istituzione del Parco naturale regionale di Ripagnola, l’area verde nei territori a terra e a mare dei comuni di Polignano e Monopoli.

La proposta è finalizzata a garantire e promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio naturale a rischio cementificazione. Il Comitato de I pastori della costa – Parco subito e gli altri comitati ed associazioni temono che il consiglio non riuscirà a concludere l’iter normativo prima della pausa estiva, così giovedì 4 giugno hanno promosso un sit-in sotto la sede della Regione in via Gentile, a Bari.

“Chiediamo alla Giunta regionale di attivare l’art. 17 del Regolamento interno del Consiglio regionale deliberando la richiesta di urgenza per l’approvazione del ddl entro il mese di luglio. Il tempo c’è, vorremmo ci sia anche la volontà politica a rispettare la parola data dal presidente Michele Emiliano”.

Foto Facebook Il Comitato de I pastori della costa

