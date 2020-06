Bari, tre manifestazioni per il 2 Giugno: maxi tricolore sul lungomare, presidi fuori dai parchi – VIDEO

Per il 74° anniversario della fondazione della Repubblica, Bari si colora con la bandiera italiana in tre diverse manifestazioni. Dopo la celebrazione al Sacrario militare, sul lungomare, in largo Giannella, si è tenuto il sit in del centrodestra pugliese: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, uniti dietro un tricolore lungo 50 metri e l’inno di Mameli. La richiesta è univoca: “Più sostegno ai lavoratori, alla classe media che sta scomparendo”, commenta nel video Filippo Melchiorre.

In contemporanea, all’esterno di piazza Garibaldi si è tenuto il presidio del partito comunista: “Il governo deve tutelare maggiormente la classe operaia, in molti attendono ancora la cassa integrazione mentre alla Fiat piovono miliardi”, commenta Roberto Cardilli (foto in basso).

Infine l’assessora alle Culture Ines Pierucci è intervenuta all’evento promosso dal Coordinamento Antifascista di Bari (Anpi, Arci, Cgil, Libera, Link, Unione degli Studenti, Rete della Conoscenza – Zona Franka), di fronte all’ingresso principale di parco 2 Giugno. Nel corso della manifestazione sono stati ricordati i primi 12 articoli che contengono i principi fondamentali della Costituzione Italiana nata dalla Resistenza.

