Ripartenza culturale per Bari Vecchia all’insegna dell’arte e del teatro. A partire dal 3 giugno, infatti, riprende l’attività di alcuni dei principali contenitori culturali del quartiere Murat, con un ricco calendario dedicato alla bellezza ritrovata. Esposizioni, mostre, corsi di disegno, concorsi di pittura e spettacoli teatrali torneranno a far rivivere la chiesa di Santa Teresa dei Maschi e l’Auditorium Diocesano la Vallisa di Bari.

Riparte così, mercoledì 3 giugno, il progetto “Contraccademia”, laboratorio, scuola d’arte e residenza artistica ospitato dalla chiesa di Santa Teresa dei Maschi: si tratta di un’iniziativa che intende creare un luogo di ritrovo e di scambio tra artisti locali, nazionali, internazionali e il pubblico a cui è data l’opportunità di presenziare alle attività. Nell’ambito del progetto, la galleria, che ha adottato tutte le garanzie di legge e di protocolli sanitari per la massima sicurezza del pubblico, ospiterà mostre permanenti, collettive e personali, presentazioni letterarie, installazioni, video art.

Il progetto si apre con “Life in Color”, l’esposizione collettiva di ben 19 artisti internazionali, tra cui Monica Abbondanzia, Rima Almozayyen, Francesca Brivio, Francesco Cardone, Roberto Capriuolo, Miguel Gomez. La mostra sarà visitabile tutti giorni tranne la domenica e il lunedi, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.

In Vallisa torna, invece, il teatro di Gianni Ciardo, pronto a far sorridere ed emozionare con gli spettacoli della rassegna Artefatta, che parte con “Verosimile”, in programma dal 17 al 21 giugno. A seguire, dal 10 al 12 luglio, sarà la volta di “L’uomo dal fiore in bocca”, seguito da “Mhò” in programma dall’1 al 6 settembre e da “Sdramma”, dal 15 al 20 settembre.

In vista della ripresa delle attività culturali, l’auditorium precisa l’avvenuto adeguamento degli spazi ai protocolli sanitari per la massima sicurezza degli spettatori, che potranno assistere agli spettacoli entro il numero massimo consentito e secondo accessi contingentati.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.