Fitto o Altieri? Fratelli d’Italia contro Lega, in Puglia il candidato del centrodestra verrà scelto con i sondaggi. Nelle prossime ore i leader nazionali, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni torneranno a incontrarsi per discutere delle candidature alle prossime Regionali. Sono sei le Regioni in cui si va al voto, tra queste la Puglia dove è in atto uno scontro tra Fratelli d’Italia e Lega.

Second gli accordi nazionali presi lo scorso dicembre, spetterebbe a Fratelli d’Italia indicare il candidato in Puglia: Giorgia Meloni ha puntato su Raffaele Fitto, una scelta che, però, ha fatto infuriare quasi tutta la Lega Puglia. Il Carroccio pugliese è composto da ex Forza Italia o, comunque, persone che un tempo erano vicine a Fitto. Con alcuni di loro i rapporti sono rimasti buoni, con altri no: è il caso di Altieri, di Rossano Sasso, ad esempio. Così, la Lega ha deciso di presentare una propria candidatura, per bloccare quella di Fitto. Ecco che Altieri e l’europarlamentare adesso si ritrovano uno contro l’altro. A decidere a chi spetterà guidare la coalizione non saranno le primarie e nemmeno i partiti locali, tutto è demandato alle scelte dei leader nazionali. Che, però, hanno deciso di affidare a due agenzie diverse un sondaggio per capire chi, tra Fitto e Altieri, ha più chance di vittoria contro Emiliano. In realtà, già a novembre e a dicembre il centrodestra ha effettuato sondaggi simili e Fitto ha prevalso su tutti i possibili candidati di centrodestra, compreso lo stesso Altieri.

