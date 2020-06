Grave incendio nel cantiere delle case popolari di San Girolamo. In corso l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Il cantiere è fermo da quasi due anni e non si hanno certezze riguardo alla ripartenza dei lavori. Stiamo parlando dell’intervento per la realizzazione di 106 nuovi alloggi popolari, comprensivi di parcheggi pertinenziali interrati, pertinenze e accessi per 13 milioni di euro.

L’incendio ha destato molta preoccupazione tra i residenti. Il denso fumo nero ha raggiunto le case. Sono in corso indagini per capire l’origine del rogo. La foto è stata pubblicata nel gruppo Facebook “La Voce di San Girolamo – Fesca”.

