Da questa mattina, dopo circa tre mesi, hanno riaperto i giardini a Bari, fatta eccezione per alcune aree verde dove sono in corso dei lavori. Ne hanno approfittato subito anziani e runner, la Multiservizi ha provveduto a installare i cartelli che ricordano le regole da seguire: divieto di assembramenti, distanza interpersonale di un metro, uso delle mascherine, evitare abbracci e strette di mani, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

Vietate anche le attività ludico-sportive di gruppo, consentiti gli sport individuali. La Multiservizi ha predisposto un piano di rafforzamento del servizio di pulizia e sanificazione delle aree giochi.

Sono rimasti chiusi il parco 2 Giugno, pineta San Francesco lato terra e parco Giovanni Paolo II al quartiere San Paolo, dove sono in corso dei lavori.

