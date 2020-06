Nuova allerta della Protezione civile Puglia. Da questa notte e per le successive 24 ore è stata diramata un’allerta gialla per forti venti di burrasca per tutta la Puglia. Si tratta del secondo bollettino di allerta gialla nel giro di pochi giorni. Anche la polizia locale di Bari invita per la giornata di domani alla prudenza. Previste anche piogge nella giornata di venerdì.

