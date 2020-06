“Hanno l’abitudine a pensare che le Regioni sono degli enti locali, ma non è così. Gli enti locali sono i Comuni. Le Regioni sono una parte della Repubblica che ha potere legislativo, addirittura in via esclusiva su alcune materie rispetto allo Stato. Nella Costituzione il rinvio delle elezioni non è consentito se non in caso di guerra. Quindi sono già in una situazione costituzionalmente imperfetta. Ogni ritardo ulteriore è un guaio”. Lo ha dichiarato ieri il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano durante la trasmissione Tagadà su La7. Per Emiliano sulla data delle elezioni è stato “Un pasticcio”. “Vanno tutti dappertutto e l’unica cosa che non si può fare è salvaguardare il principio della sovranità”.

