A settembre la scuola riaprirà. Lo assicura il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “A settembre si riaprirà con la didattica in presenza. Ora dobbiamo fare di tutto per assicurare il ripristino della fase di normalità. Oggi è stato approvato in Parlamento un emendamento che consente a tutti i sindaci di poter diventare commissari straordinari per realizzare opere di edilizia scolastica in tempi brevi. Ci attendiamo aule più conformi alle prescrizioni, aule rinnovate a settembre. Ci sono le risorse finanziarie. Con Anci lavoriamo spesso, ora bisogna perseguire questo risultato”.

