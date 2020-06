Le liste di centrodestra sarebbero al 43% contro il 39% del centrosinistra. È quanto emerge da un sondaggio Swg, visionato da Affaritaliani.it. Ma resta il nodo però del candidato presidente. La Lega ha presentato Nuccio Altieri, mentre Fratelli di Italia punta su Raffaele Fitto. Sono in corso sondaggi anche interni al centrodestra per capire chi dei due potrebbe davvero sconfiggere Emiliano. Ma la scelta non coinvolgerà solo la Puglia: il partito che “rinuncerà” al suo candidato sicuramente mirerà ad ottenere un’altra presidenza in un’altra regione di Italia, ugualmente importante come la Puglia.

La decisione sul candidato unico di centrodestra per la Puglia potrebbe arrivare davvero tra poche ore.

