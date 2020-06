Confagricoltura Bari-Bat, attraverso uno specifico stanziamento di Cimala Ebat, l’ente bilaterale agricolo territoriale, mette a disposizione gratuitamente 5.200 mascherine destinate ai lavoratori agricoli che stanno attualmente lavorando presso aziende agricole delle provincie Bari e Bat, in ossequio al “Protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020.

Lo annuncia il direttore di Confagricoltura Bari-Bat e componente dell’Ente bilaterale, Vincenzo Villani , sottolineando che, nelle prossime ore, i dispositivi di protezione individuale saranno disponibili nelle sedi territoriali dell’organizzazione. “Il primo lotto da 1.600 mascherine – spiega Villani – è già pronto, a questo seguiranno altre consegne sino ad un totale di 5.200 dispositivi di protezione individuale che mettiamo a disposizione delle nostre aziende associate e dei lavoratori che, in questi tre difficili mesi, non hanno mai smesso di garantire il loro apporto, garantendo il continuo approvvigionamento di prodotti agricoli in tutto il Paese. A loro va il nostro grazie”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.