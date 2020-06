Oggi il Consiglio regionale della Puglia, per la prima volta dopo 3 mesi di lockdown, è tornato a riunirsi in Aula e il presidente Mario Loizzo, in apertura dei lavori, ha voluto ricordare le vittime del coronavirus e alcuni ex consiglieri regionali e amministratori locali “che non ci sono più”. Loizzo ha così ricordato Vito Bonasora, ex sindaco a Conversano ed ex consigliere regionale, deceduto a marzo; Loris Fortunato, “protagonista della storia politica del Partito Comunista leccese, è stato per dieci anni in Consiglio regionale”; Pietro Manni, “un uomo buono, di grande sensibilità, sempre sorridente, seriamente impegnato nel sociale”; Giuseppe Tulipani, “l’infaticabile Garante dei diritti delle persone con disabilità, stroncato prematuramente da un malore improvviso a fine marzo”.

“Al ricordo commosso dei colleghi e di Pino Tulipani – ha concluso Loizzo – associamo il cordoglio per le tante vittime della pandemia del Coronavirus e rinnoviamo sentimenti di fraterna partecipazione al dolore di tutte le famiglie”. L’Aula poi ha osservato un minuto di silenzio.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.