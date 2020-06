Sono quattro i nuovi contagi da Coronavirus oggi in Puglia su 2.543 tamponi processati: uno in provincia di Bari, uno nel Brindisino e due nel Leccese. Negli ultimi due giorni non si era mai andati oltre un caso al giorno.

Aumenta ancora il numero delle vittime del coronavirus, oggi sono stati registrati altri tre decessi, due in provincia di Bari e uno nel Tarantino. Le morti accertate per Covid sono, quindi, 514 complessivamente. Le persone ricoverate in ospedale sono 140, in isolamento domiciliare invece ci sono 827 pugliesi. I guariti sono 3.022, dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 125.049 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.503. Attualmente 967 persone risultano ancora positive.

